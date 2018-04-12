بالصور.. جمرك الدرة يحبط تهريب 13 ألف حبة كبتاجون

محمود البلوي(صدى):

نجح جمرك الدرة في احباط محاولة لتهريب كمية من حبوب ” الكبتاجون ” بلغ عددها (12.933) اثنا عشر ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون حبة كانت مخبأة داخل مركبة قادمة للمملكة.

أوضح ذلك الاستاذ محمد بن علي قيسي مدير عام جمرك الدرة وقال: عند قدوم المركبة وقيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية وذلك بإحالتها لأنظمة الفحص بالأشعة اشتبه المراقب الجمركي بأجسام غريبة داخل الهوب الخلفي لإطار المركبة وبتفتيشها تم العثور على كمية من حبوب ” الكبتاجون ” بلغ عددها (12.933) مخبأة بطريقة فنية بعد أن تم وضعها داخل أكياس بلاستيك والتي تم طليها بمادة تستخدم في زيت محرك السيارات بغرض التموية. مشيراً إلى أنه تم إتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ذلك.