حبس الفنانة مريم حسين 6 أشهر مع الشغل والنفاذ

أماني الغامدي(صدى):

قضت محكمة الجنح الكويتية بسجن الفنانة المغربية مريم حسين ستة أشهر مع الشغل والنفاذ، بعد الإساءة إلى الفنان الكويتي حسين المنصور، من خلال مقطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان حسين المنصور قد رفع دعوى قضائية ضد مريم حسين، على خلفية نشرها مقطع فيديو عام 2016، يحتوي إساءة إليه، بينت من خلاله “ عدم احترامها له وأنها لا تتشرف بالتعاون معه ” .

وجاء تصريح الفنانة مريم عقب تعليق حسين المنصور على مسابقة ملكة جمال الخليج التي فازت بها مريم، إذ اعتبرت أن منصور قد أساء إليها في تعليقه على المسابقة.