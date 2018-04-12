استئصال تكيس نادر من مبيض طفلة عمرها 6 سنوات

الأحساء(صدى):

التواء مبيض المرأة يأتي حين يلتف المبيض على الحزام الذي يصله بجدار الحوض وفي هذه الحالة يحدث انسداد للأوعية الدموية التي تصل إلى المبيض، ويتوقف تدفق الدم الواصل له من الوريد، ينتج عن ذلك عدم مرور الدم لفترة طويلة فيقل الأكسجين في أنسجة المبيض، وبالتالي تتولد الغرغرينا في أنسجة المبيض؛ مما يسبب ضررًا غير قابل للعلاج وينتهي بموت خلايا المبيض.

وفي حالة هذه الطفلة التي تبلغ من العمر 6 سنوات وحسب ما قالته الأم أن ابنتها كانت تعاني آلامًا حادة ومتواصلة في بطنها، إضافة إلى ألم في الحوض وغثيان وارتفاع في درجة الحرارة، فلجأنا إلى مستشفى الموسى وهي في حالة صحية سيئة للغاية.

وبمراجعة الدكتور قاسم أحمد، استشاري جراحة المناظير والنساء والتوليد بمستشفى الموسى والذي استخدم المنظار في علاج هذه الطفلة قال: بعد استقبال الطفلة أجرينا الأشعة التلفزيونية والمقطعية، والتي أظهرت وجود تكيس على المبيض الأيسر مع التواء في المبيض، مؤكدًا على أن حالة هذه تُعَد من الحالات النادرة جدًا خصوصًا في هذا العمر وقبل سن البلوغ!

وأضاف اضطَررنا إلى القيام بعملية منظار طارئة لفك الالتفاف والحفاظ على المبيض وبالفعل أجريت العملية بنجاح وفككنا الالتواء وأزلنا الكيس من على المبيض الأيسر، وغادرت الطفلة المستشفى بعد تمام شفاءها واستقرار حالتها مع أسرتها.

مما يجدر ذكره أن أسباب التواء المبيض عند المرأة متعددة نذكر منها: زيادة وزن المبيض الذي يتسبب في التواءه، وبالتالي الدوران والالتفاف على القناة، وبعض الأورام الحميدة الذي تعتبر من الأسباب الأكثر انتشارًا.