الفيفا يحدث تغيير في نظام مونديال الأندية

ماجد محمد(صدى):

يسعة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، إلى إحداث عدد من التغيرات في نظام مونديال الأندية.

وتشمل التغيرات زيادة عدد ا لأندية المشاركة لتصبح 24 فريقاً، اعتباراً من 2021 ، على أن تقام كل 4 سنوات وتستمر المنافسة 18 يوماً، بدلا من إقامتها كل عام.

ويخطط الفيفا لإقامة المونديال للأندية في نهاية ثلاثة أسابيع موزعة على شهري يونيو ويوليو متاحة في جدول المباريات الدولية، على أن تقسم الفرق المشاركة إلى 8 مجموعات تضم كل منها ثلاث، يتأهل أول كل منها مباشرة إلى ربع النهائي، وفي النسخة الجديدة سيقل عدد المباريات من 48 إلى 31.