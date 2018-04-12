بالفيديو.. سيدة تزيل أنفها الصناعية على الهواء
ظهرت سيدة أمريكية تٌدعى ” جاين هاردمان ” في برنامج تليفزيوني، لتبين كيف غيرت أنفها المغناطيسية الاصطناعية حياتها ومظهرها.
وكان تم تشخيص حالة هاردمان بمرض المناعة الذاتية، حيث هاجم أنفها، ووجدت صعوبة في التنفس وأصبح مشوها ، حتى على أنف اصطناعية مغناطيسية لتحسين شكل وجهها، حيث كشفت عن التغيير الجذري لأنفها على الهواء عندما أزالت الأنف.
وكشفت هاردمان خلال اللقاء ، أن الأطباء لم يستطيعوا تشخيص حالتها في البداية بعد أن عانت من آلام ونزيف في الأنف، وبعد فترة بدأ يتآكل الحاجز ما أدى تساقط أنفها من وجهها، وعلى مدى عامين، تحول الأنف المتورم إلى مسطح تماما.
وقالت ، إنها وجدت صعوبة في تقبل مظهرها، وتوقفت عن الخروج مع زوجها أو الذهاب إلى الأماكن العامة خوفا من تحديق الناس، لكن الأنف الاصطناعي أعاد الثقة بنفسها.
وأضافت أنها تزيل الأنف الاصطناعي في المساء بناءً على توجيهات الأطباء، حيث ساعدتها الأنف على شم الروائح والتذوق بعد أن واجهت صعوبة في الشم لمدة خمس سنوات.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28509 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعني لوجين عمران لو تزيل خشمها الصناعي
بتطلع كذا😱😱😱
أميمة محمد[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 2 ساعتين
ربنا يرحمنا برحمته
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3259 ] نشر منذ 2 ساعتين
المريض معذور -لو عمل أي تحسين -لكن المشكله في من هو في عافيه ويبحث عن التغيير الصناعي–
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45544 ] نشر منذ 1 ساعة
مثل ماقال اخوي السحاب .. لاعدمتك ياالحبيب ,,
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 763 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله…. نعمه لا تعد ولا تحصى
كان زمان[ عدد التعليقات: 2819 ] نشر منذ 54 دقيقة
اللهم لك الحمد ..