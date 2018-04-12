بالفيديو.. سيدة تزيل أنفها الصناعية على الهواء

واشنطن(صدى):

ظهرت سيدة أمريكية تٌدعى ” جاين هاردمان ” في برنامج تليفزيوني، لتبين كيف غيرت أنفها المغناطيسية الاصطناعية حياتها ومظهرها.

وكان تم تشخيص حالة هاردمان بمرض المناعة الذاتية، حيث هاجم أنفها، ووجدت صعوبة في التنفس وأصبح مشوها ، حتى على أنف اصطناعية مغناطيسية لتحسين شكل وجهها، حيث كشفت عن التغيير الجذري لأنفها على الهواء عندما أزالت الأنف.

وكشفت هاردمان خلال اللقاء ، أن الأطباء لم يستطيعوا تشخيص حالتها في البداية بعد أن عانت من آلام ونزيف في الأنف، وبعد فترة بدأ يتآكل الحاجز ما أدى تساقط أنفها من وجهها، وعلى مدى عامين، تحول الأنف المتورم إلى مسطح تماما.

وقالت ، إنها وجدت صعوبة في تقبل مظهرها، وتوقفت عن الخروج مع زوجها أو الذهاب إلى الأماكن العامة خوفا من تحديق الناس، لكن الأنف الاصطناعي أعاد الثقة بنفسها.

وأضافت أنها تزيل الأنف الاصطناعي في المساء بناءً على توجيهات الأطباء، حيث ساعدتها الأنف على شم الروائح والتذوق بعد أن واجهت صعوبة في الشم لمدة خمس سنوات.