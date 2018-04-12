بعد تسميم والدها.. ابنة الجاسوس سكريبال ترفض مساعدة روسية

موسكو(صدى):

رفضت يوليا ابنه الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال، التي تعرضت معه للتسميم في بريطانيا الشهر الماضي، عرض المساعدة الذي قدمته سفارة موسكو في لندن.

وأكدت الابنة، مساء أمس الأربعاء، إن حالة والدها الصحية لا تزال خطيرة وإنها لا تزال تعاني آثار غاز الأعصاب ” نوفيتشوك ” المخصص للأغراض العسكرية الذي استخدم في الهجوم عليهما.

وأوضحت يوليا قائلةً: ” أقدر على التواصل مع الأصدقاء والأسرة وأُبلغت بأشخاص محددين داخل السفارة الروسية يمكنني التواصل معهم والذين عرضوا بكرم مساعدتي بكل وسيلة ممكنة. ” ، مضيفة: ” لا أرغب حاليًا في الاستفادة من خدماتهم لكن إذا غيرت رأيي أعلم كيف أتصل بهم. ”