الروس ينتشرون في الغوطة.. آخر تطورات الأوضاع داخلها

دمشق(صدى):

ينتظر النظام السوري بين لحظة وأخرى، هجوم الولايات المتحدة الأمريكية العسكري الذي تهدد به دائماً خاصة بعد قصف النظام السوري لمدينة دوما بالأسلحة الكيميائية المحرمة دولياً.

هذا ما يحدث خارج حدود الغوطة وسوريا، أما بداخلها قد شهدت تطورات جديدة حيث أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس، أن قائد فصيل جيش الإسلام عصام بويضاني غادر المنطقة أمس الأربعاء، وسلم مقاتلوه كافة أسلحتهم الثقيلة.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام روسية، بأن قوات النظام السوري سيطرت بالكامل على مدينة دوما، حيث قال مسؤول عسكري روسي : ” يؤذن رفع علم الدولة على مبنى في مدينة دوما بالسيطرة على هذا الموقع، وبالتالي على الغوطة الشرقية بالكامل ” .

كما أشارت إلى أن الشرطة العسكرية الروسية انتشرت في مدينة دوما السورية، اليوم الخميس، بحجة ” ضمان القانون والنظام فيها “.