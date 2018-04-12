مؤسسة رعاية الفتيات بمكة ينظم برنامج ” حصاد اللقاءات “

نايف السالم(صدى):

نظمت مؤسسة رعاية الفتيات بمكة مساء يوم الاربعاء الموافق 1439/7/25 بالتعاون مع مركز الدعوة والارشاد ( مركز الباسقات ) وحضور 10 داعيات باشراف الاستاذة مريم نور الهدى برنامجا بعنوان حصاد اللقاءت.

يهدف البرنامج إلى تذكير الفتيات بملخص ما قدم لهن من محاضرات خلال شهر رجب وايضاً ادخال الفرحة والسرور إلى قلوب الفتيات .

تضمن الحديث عن مكة المكرمة و حرمتها والاحكام الواردة فيها وكذلك سرد قصة السيدة هاجر كونها قدوة يحتذى بها

تخلل البرنامج مسابقات متنوعة قدم من خلالها الهدايا الرمزية .

واختتم البرنامج بتكريم الفتيات الحافظات لبعض أجزاء القرآن الكريم وايضاً تقديم وجبة العشاء من قبل منسوبات المركز مما ادخل الفرحة على نفوس الفتيات بإشراف مديرة المؤسسة الاستاذة بدور بنت هزاع الراجحي.