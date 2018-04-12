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موقع اختباء بشار الأسد

موقع اختباء بشار الأسد
دمشق(صدى):

انتشرت، أمس الأربعاء، أنباء تؤكد هروب رئيس النظام السوري بشار الأسد وأسرته من القصر الرئاسي، خوفاً من أي ضربات عسكرية أمريكية قد تحدث بين لحظة وأخرى.

ولم يتم تحديد مكان هروب رئيس النظام السوري، إلا أنه من المتوقع أن يكون مختبئاً في أحد القاوعد العسكرية الروسية تحت حماية الجيش السوري.

وبات الجيش السوري يسيطر على المرافق الحيوية في دمشق، كما انتشرت الشرطة العسكرية الروسية في مدينة دوما السورية اليوم الخميس.

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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 243 ] نشر منذ 48 دقيقة

ترامب لم يضرب سوريا وإن حصل ذلك ستكون ضربات ليس لها أي تأثير مثل الضربات السابقة ترمب قال ذلك لامتصاص غضب الدول العربية .

[ عدد التعليقات: 4460 ] نشر منذ 45 دقيقة

الجبان * ولد أنيسة *!!!!
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خلاااا الروس يحتلون سوريا يلعبون زي مايبغون ويتحكمون فيها وفيه **!!!!
*
وصار كلب عندهم وهو تحت أمرهم الآن *!!!!
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يقولون له *!! قوم * يقوم * أجلس يجلس * هههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 771 ] نشر منذ 34 دقيقة

قبل الانتخابات الامريكية ترامب يلوم اباما اضرب وبعدها أعلن والآن يخاطب الأسد وجيشه باني سوف اسكت البعض بضربات مختارة فارغة بشار الخنزير والدولة المجوسية كل واحد يثبت واحد يشوت والطريق واحد استنزاف المسلمين المثل يقول عوير اخو زوير الغل ضد الاسلام ولكن الله صدقنا وعده بعز عزيز او ذل ذليل ٠

[ عدد التعليقات: 2819 ] نشر منذ 6 دقائق

قذر .. أن ربك يمهل ولا يهمل …

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