موقع اختباء بشار الأسد

دمشق(صدى):

انتشرت، أمس الأربعاء، أنباء تؤكد هروب رئيس النظام السوري بشار الأسد وأسرته من القصر الرئاسي، خوفاً من أي ضربات عسكرية أمريكية قد تحدث بين لحظة وأخرى.

ولم يتم تحديد مكان هروب رئيس النظام السوري، إلا أنه من المتوقع أن يكون مختبئاً في أحد القاوعد العسكرية الروسية تحت حماية الجيش السوري.

وبات الجيش السوري يسيطر على المرافق الحيوية في دمشق، كما انتشرت الشرطة العسكرية الروسية في مدينة دوما السورية اليوم الخميس.

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