بناء 5 فرقاطات للبحرية باتفاق دفاعي مع إسبانيا

مدريد(صدى):

كشفت مصادر أن ملك إسبانيا، فيليبي السادس وقرينته ليتيثيا، ورئيس الحكومة ماريانو راخوي ووزيرة الدفاع ماريا دولوريس دي كوسبيدال، يستقبلوا اليوم الخميس، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي سيوقع مع الأخيرة اتفاق تعاون عسكري بين المملكتين.

ووصل ولي العهد، أمس الأربعاء، إلى مدريد وانتقل لقصر إل برادو، حيث سيبدأ جدول أعمال زيارته بمقابلة العاهل الإسباني في قصر ثارثويلا، الذي سيتوجه منه لاحقًا للمعسكر العام لجيش البلد الأوروبي للاجتماع بكوسبيدال ليُوقع معها اتفاقًا عسكريًا.

بينما سيتم توقيع عقد مع شركة ” نافنتينا ” لبناء خمسة فرقاطات للبحرية السعودية بملياري يورو، ما يُمثل أكبر عقد من الخارج حتى الآن للشركة العامة الإسبانية، كما ينص العقد على بناء قاعدة في المملكة، وتدريب عسكريين سعوديين على التحكم بالفرقاطات.