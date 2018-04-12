بالصور.. انطلاق ” فورد رانجر رابتور ” في استراليا بقوة 210 حصان

عادل الحربي(صدى):

سيكون على الراغبين في شراء سيارات فورد رانجر رابتور في استراليا تجهيز مبلغ 57.457 ألف دولار للحصول عليها وحملت السايرة محرك ديزل رباعي الاسطوانات بشاحنين توربينيين بقوة 210 حصان وعزم دوران 500 نيوتن متر وترسل القوة للعجلات الاربعة عبر ناقل حركة أوتوماتيك من 10 سرعات مطور من قبل فورد وجنرال موتورز.

وتختلف رابتور عن النسخ الاقل من رانجر بفضل تعليق فوكس ونوابض تعليق خلفية وعجلات 17 بوصة مع اطاراتBF Goodrich لكل التضاريس وحماية اسفل جسم السيارة وأقراص مكابح أمامية وخلفية قياس 332 مم. وتبدو السيارة أكثر شراسة من باقي اصدارات الموديل مع شبكة تهوية سوداء بصورة قياسية وصادم أمامي شرس ومصابيح ضباب صغيرة .

كما يتواجد بها ملصقات رابتور وشعارات خاصة مع اقواس عجلات في الأمام والخلف ويأتي ارتفاع الركوب بواقع 283 مم مع طول 5.398 متر وارتفاع 1.873 متر وعرض 2.180 متر. ولا تحمل السيارة أية منافسين مباشرين ولكن هناك سيارات قد تكون قريبة في المنافسة مثل تويوتا هايلوكس TRD وفولكس فاجن أماروك V6 Ultimate.