” يعطيك خيرها ” تكشف تفاصيل في ” السياقة الآمنة للمرأة ” .. منها وفاة 899 سيدة

عادل الحربي(صدى):

كشفت المبادرة الوطنية للسياقة الآمنة ” الله يعطيك خيرها ” عن تفاصيل عدة؛ حيث أصدرت كتيبًا تثقيفيًا توعويًا متخصصًا في السياقة الوقائية الآمنة للمرأة.

وأوضح الكتيب إحصاءات الحوادث المرورية لعام 1438هـ؛ لافتًا إلى إنه بلغت 7489 حالة وفاة، من بينها 899 حالة وفاة من الإناث بنسبة 12% من إجمالي الوفيات؛ بينما بلغ عدد الإناث المصابات في الحوادث المرورية 5325 حالة، بنسبة 16.04% من إجمالي الإصابات.

وقال الكتيب أن مسببات الحوادث المرورية تعود إلى استخدام الجوال، لافتًا إلى إنه من أكثر مسببات الحوادث؛ فيما جاءت السرعة الزائدة في المرتبة الثانية، بينما تضمن الكتيب 17 قسمًا؛ بدءًا من التعريف بالوعي المروري، وكيفية التخطيط للرحلة، إلى التعريف باللوحات والإشارات المرورية.