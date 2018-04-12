بنك ” التنمية الإجتماعية ” يضخ 300 مليون ريال في محفظة المشاريع التعليمية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت نور بنت عبدالمحسن العبدالكريم، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، في بنك التنمية الاجتماعية، عن ضخ البنك 300 مليون ريال، في محفظة المشاريع التعليمية.

وأوضحت ” نور ” ، أن محفظة المشاريع التعليمية، في ازدياد وأرقام جيدة جدًا، منها 3 آلاف فرصة وظيفية، كمشاريع تعليمية، خاصة في ” التعليم المبكر ” ، وهو مجال منتدي ” تعليم 2018 ” ، حيث يستفيد من هذه المشاريع أكثر من 26 ألف دارس ودارسة.

كما ذكرت أن البنك يقدم أيضًا، الخدمات اللوجستية والمساندة، التي تدور حول العملية التعليمية، وتحظي بالدعم أيضًا ” .

يجدر الإشارة إلى أن مشاركة البنك في المعرض، والمنتدى الدولي السادس للتعليم، ضمن الشراكة الاستراتيجية لوزارة التعليم؛ انعكاسًا لدور البنك كبوابة؛ للتمكين الاقتصادي والتنموي، لرائدات ورواد الأعمال.