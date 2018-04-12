بنك ” التنمية الإجتماعية ” يضخ 300 مليون ريال في محفظة المشاريع التعليمية
أعلنت نور بنت عبدالمحسن العبدالكريم، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، في بنك التنمية الاجتماعية، عن ضخ البنك 300 مليون ريال، في محفظة المشاريع التعليمية.
وأوضحت ” نور ” ، أن محفظة المشاريع التعليمية، في ازدياد وأرقام جيدة جدًا، منها 3 آلاف فرصة وظيفية، كمشاريع تعليمية، خاصة في ” التعليم المبكر ” ، وهو مجال منتدي ” تعليم 2018 ” ، حيث يستفيد من هذه المشاريع أكثر من 26 ألف دارس ودارسة.
كما ذكرت أن البنك يقدم أيضًا، الخدمات اللوجستية والمساندة، التي تدور حول العملية التعليمية، وتحظي بالدعم أيضًا ” .
يجدر الإشارة إلى أن مشاركة البنك في المعرض، والمنتدى الدولي السادس للتعليم، ضمن الشراكة الاستراتيجية لوزارة التعليم؛ انعكاسًا لدور البنك كبوابة؛ للتمكين الاقتصادي والتنموي، لرائدات ورواد الأعمال.
اترك تعليقاً