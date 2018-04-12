توتر في أسواق النفط بعد تعقد الوضع في سوريا

عادل الحربي(صدى):

مازالت تعاني أسواق النفط من التوتر، في ظل توتر الأوضاع في سوريا، بالإضافة للصراع التجاري بين أمريكا والصين الذي أبقى على حالة القلق.

وعلى الرغم من هذا التوتر، إلا أن العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ارتفعت، اليوم الخميس، إلى 72.14 دولار للبرميل بزيادة ثمانية سنتات أو ما يعادل 0.1 بالمئة بالمقارنة مع الإغلاق السابق.

كما شهدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاع إلى 67.03 دولار للبرميل بزيادة 21 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمئة بالمقارنة مع سعر التسوية السابقة.

و ارتفعت العقود الآجلة لخام شنغهاي أيضا 8.9 يوان إلى 427.1 يوان (68.03 دولار) للبرميل بزيادة 2.1 بالمئة، بينما بلغ خاما برنت وغرب تكساس الوسيط أعلى مستوياتهما منذ أواخر 2014 عند 73.09 دولار و67.45 دولار للبرميل أمس الأربعاء.

وزادت مخزونات النفط الأمريكية 3.3 مليون برميل إلى 428.64 مليون برميل، وفي الوقت ذاته، بلغ الإنتاج الأمريكي من النفط الخام الأسبوع الماضي مستوى قياسيا جديدا قدره 10.53 مليون برميل يوميا ليرتفع بمقدار الربع مقارنة مع مستواه في منتصف 2016.