السيول تحتجز محافظ و4 مسؤولين في الباحة
احتجزت الأمطار الغزيرة التي هطلت، أمس الأربعاء، على منطقة الباحة، محافظ قلوة عبدالله الحربي، وعدد من مسؤولي المحافظة لمدة 4 ساعات في مركبتهم.
وتفصلاً، كان المحافظ يقوم بجولة تفقدية لمركز الشعب أثناء سقوط الأمطار، وخلال عودته كانت السيول قد اتخذت مكانها في المحافظة، ما تسبب في احتجاز المحافظ ومرافقيه بمركبتهم التي وقفت على مكات مرتفع وآمن.
يذكر أن الزيارة كانت لتفقد أوضاع المواطنين وإيجاد حلول عاجلة لمخاطر السيول والأمطار.
زائر[ عدد التعليقات: 1367 ] نشر منذ 36 دقيقة
الامطار خير و بركه ولكن بعض المسؤولين والمشرفين استغلو السيول سبوبه لمنفعة شخصيه يدر عليهم سنويا الملايين و النتيجه اعادة انشاء الشبكه و توسيع مجاري السيول .
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3257 ] نشر منذ 29 دقيقة
هذه ليست ميزه تنشر وانما مخالفه صريحه لتعليمات الجهات المختصه بالابتعاد عن الاوديه والسيول-
ابو ياسر.[ عدد التعليقات: 415 ] نشر منذ 13 دقيقة
اقول الله يرحم حالنا واحوالنا
قال
السيول تحتجز
تكفي يا وزير الدفاع على غفله ….