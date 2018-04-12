السيول تحتجز محافظ و4 مسؤولين في الباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

احتجزت الأمطار الغزيرة التي هطلت، أمس الأربعاء، على منطقة الباحة، محافظ قلوة عبدالله الحربي، وعدد من مسؤولي المحافظة لمدة 4 ساعات في مركبتهم.

وتفصلاً، كان المحافظ يقوم بجولة تفقدية لمركز الشعب أثناء سقوط الأمطار، وخلال عودته كانت السيول قد اتخذت مكانها في المحافظة، ما تسبب في احتجاز المحافظ ومرافقيه بمركبتهم التي وقفت على مكات مرتفع وآمن.

يذكر أن الزيارة كانت لتفقد أوضاع المواطنين وإيجاد حلول عاجلة لمخاطر السيول والأمطار.