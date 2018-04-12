” شفاء ” لتحفيظ منومي مستشفى الملك عبدالعزيز القرآن

نايف السالم(صدى):

أطلقت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة برنامج (شفاء) والذي يقام للمنومين بمستشفى الملك عبدالعزيز حيث يقوم معلمو القرآن بتحفيظ النزلاء قصار السور ويصححون لهم التلاوة.

وبيّن مدير عام جمعية خيركم الأستاذ صابر بن أحمد بامخرمه أن البرنامج والذي تقوم عليه إدارة الدراسات والمناهج ومركز المرافق العامة بخيركم يخدم المئات من المرضى المنومين بمستشفى الملك عبدالعزيز بالمحجر، وقد وجدنا في اليوم الأول من انطلاقته اقبالاً كبيراً من النزلاء والذين تشجعوا لحفظ قصار السور بل وأبدى بعضهم رغبته في الانضمام لحلقات القرآن فور خروجه من المستشفى بعد تلقيه العلاج.

هذا وتحرص خيركم على تحفيظ كافة فئات المجتمع كتاب الله، فهي لا تنتظر قدوم الطلاب إلى الحلقات لحفظ كتاب الله بل أطلقت برامج عديدة تصل إلى كافة الفئات داخل المملكة وخارجها كالمقارىء الهاتفية والالكترونية وبرامج تعليم القرآن عن بعد وتطبيقات تعليم وحفظ القرآن بمتجر الأجهزة الذكية وحلقات المرافق العامة.

كما أن لديها العديد من الحلقات في المستشفيات الحكومية والخاصة ومستشفى النقاهة ومستشفى الأمل وهي ترى أن المرضى يحتاجون الى قراءة القرآن كحاجتهم للعلاج الدوائي لما له من تأثير ايجابي نفسيا وجسديا وروحياً.