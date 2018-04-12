بالصور.. أم لديها 16 طفلا تعلمهم جميعا بالمنزل

واشنطن(صدى):

أثارت أم امريكية تٌدعى ” ليتي ريباك ، 44 عاماً ” والشهيرة بـ ” سوبر ماما ” ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقدرتها على تدريس 16 من الأبناء جميعاً بالمنزل ، بجان قدرتها على اهتمامها بجمالها .

حيث أنه لدى ” ليتى ” التي تعيش بفلوريدا 10 فتيات وستة صبية، 12 منهم أبناؤها بيولوجيا وأربعة بالتبنى، كما أن أكبرهم يبلغ من العمر 21 عاما، أما أصغرهم فعمره عامان.

ويعمل الأب وسيطا مع شركته العقارية الخاصة التي تعود لأبويه ويرى أن تربية الأطفال أمر رائع، وتصف الأم الأمر بأنه لا يوجد يوم عادى في منزلهم.