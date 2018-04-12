غوارديولا يعلق فشله بدوري الأبطال على ” شماعة ” المال

طلال الغامدي(صدى):

حمل بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، مسؤولية الهزيمة أمام ليفربول والخروج من الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لنقص الأموال.

وقال غوارديولا الذي خرج من دوري الأبطال بنتيجة 5-1 : ” من المستحيل المنافسة والفوز على بالألقاب وتطبيق الطريقة التى نلعب بها دون لاعبين كبار هذا مستحيل ..نحن بحاجة إلى المال لشراء لاعبين مميزين ولديهم مستوى مميز “.

يجدر الإشارة إلى أن السيتى أنفق ما يقرب من 450 مليون إسترلينى منذ قدومه إلى ملعب الإتحاد لتدعيم صفوفه، كمل تأتي تصريحات المدرب حول المال بالتزامن مع تتويجه بلقب كأس الرابطة الإنجليزية وإقترابه من التتويج بلقب الدورى الإنجليزى.