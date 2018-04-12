بالفيديو.. جدل بين المغردين حول ” أمل الأنصاري ” وشقيقتها شبيهة نادين نجيم

أماني الغامدي(صدى):

استضاف أحد البرامج خبيرة التجميل الفاشينيستا أمل الأنصاري وشقيقتها فاطمة الأنصاري، حيث أكدت أمل إنها تواجه الكثير من الانتقادات من العديد من الأفراد الذين يشككون في جنسيتها كسعودية.

وأثارت إطلالة أمل وشقيقتها فاطمة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وبين المغردين على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” الذين دشنوا هاشتاجًا بعنوان ” أمل الأنصاري ” ؛ حيث انقسم المغردون بين ساخر ومدافع عنهما.

وامتدح بعض المغردين جاذبية فاطمة الأنصاري؛ مؤكدين أنها نسخة من النجمة اللبنانية ” نادين نجيم ” بطلة مسلسل الهيبة، بينما نفى البعض ذلك قائلين أنها لا تشبه نادين إنما تشبهت بها بفضل المكياج، لافتين إلى أنها وأختها غير معروفتان ولم يسمعوا باسميهما من قبل.