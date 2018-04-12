للمرة الأولى.. ابتدائية الفيصلية بحي الفلاح تنظم ماراثونا رياضيا بمشاركة 200 طالب 

سعيد العجل(صدى):

نظمت ابتدائية الفيصلية الأهلية بحي الفلاح ماراثوناً رياضياً بدعم من محافظة جدة ومتابعة كافة أجهزتها الأمنية والهلال الأحمر, تحت شعار « ماراثون الفيصلية » ، شارك في الماراثون ما يزيد على 200 من طلابها وطلاب عدد من مدارس حي الحمدانية للمرحلة الابتدائية، قطعوا مسافة 4 كيلومتر ركضاً في ممشى طيبة لمدة الساعة والنصف , حيث بدئ من الساعة الخامسة إلى السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 24 / 7 / 1439 ،‏‭ ‬وذلك ‬بحضور مساعد مدير التعليم الأهلي بجدة الدكتور عائض السلمي وقائد المدرسة المنظمة خالد بن عبدالرحمن الغامدي وعدد من الهيئتين التدريسية والإدارية وأولياء الأمور.

من جهته أكد القائد المدرسي خالد الغامدي ، حرص إدارة مدرسة الفيصلية الدائم على الاستجابة لمختلف المبادرات الوطنية والمجتمعية، خاصة تلك التي تستهدف صحة النشء، ونشر الوعي حول أهمية ممارسة حتى أبسط الأنشطة البدنية يوميا لما لذلك من تأثير إيجابي على الصحة النفسية والبدنية وكسر رتابة الروتين اليومي وتعزيز مفاهيم التربية الرياضية الصحيحة بين أعضاء أسرة المدرسة.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن هذا هو أول ماراثون رياضي تنظمه مدارس الفيصلية بالتعاون مع أمانة جدة والهلال الأحمر وبقية الأجهزة التي كان لها دور كبير في نجاحه وبإشراف مباشر من مدير عام التعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي, إلا أنه يأتي ضمن منظومة متكاملة من الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تنظمها طوال العام الدراسي.

وفي ختام حديثه امتدح مالك مدارس الفيصلية سليم البلادي على دعمه المتواصل ومتابعته المستمرة كما قدم شكره لجميع الجهات الحكومية المشاركة في التنظيم على تلك الجهود المبذولة لإنجاح مثل هذه التظاهرة الرياضية استشعارا منها بالمسؤولية واستمرارا في التوجه نحو تحقيق رؤية 2030 لبيئة صحية شاملة ومجتمع سليم .

من جانبه عبر الدكتور مشني السعيد رئيس قسم أمراض النوم في مستشفى الملك فيصل التخصصي وولي أمر أحد طلاب الفيصلية الابتدائية بالفلاح عن بالغ سعادته بتنظيم هذا السباق الحيوي الذي يبني أجساد أبناء هذا الوطن وشكر المدرسة وقائدها الغامدي على تبني هذه الأنشطة.

وفي ذات السياق أشاد الدكتور سعد الغامدي ولي أمر أحد الطلاب المشاركين والذي يدرس في الصف الأول ابتدائي على نجاح فكرة هذا السباق الذي كان له أثر إيجابي في تعزيز حب الرياضة في نفسوس الأبناء من الطلاب .

تجدر الإشارة إلى هذا الماراثون الأول من نوعه حظي برعاية من قبل شركة الصاغي للنقليات وعيادات ابتسامات النجوم والذين قدموا العديد من الهدايا التذكارية بهذه المناسبة كشراكة اجتماعية مع مدارس الفيصلية الابتدائية بحي الفلاح.