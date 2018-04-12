أول رد فعل رسمي سوري بعد التهديدات بضربة عسكرية

دمشق(صدى):

صرَّحت المستشارة الإعلامية لرئيس النظام السوري، بثينة شعبان، بأن حكومة بلادها وروسيا اتخذتا كافة الاستعدادات لمواجهة ضربة عسكرية أمريكية محتملة.

وأشارت ” شعبان ” ، إلى أن حكومة النظام السوري تملك خيارات عديدة لمواجهة تهديدات أمريكا لها، مؤكدة أن الغرب يشن حرب نفسية بعد سيطرة قوات النظام السوري على الغوطة الشرقية.

وأوضحت أن النظام السوري يجري مشاورات مع حلفاءه وهم ” إيران وروسيا وحزب الله اللبناني ” ، قائلة : ” لن يتركا الأمور تسير كما تريد واشنطن ” .