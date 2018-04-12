بالفيديو.. نور الغندور: ” أبي أسوي خشمي بس أخاف أتحسد “

نورة الشهري(صدى):

كشفت الفنانة نور الغندور في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عن حلمها بعمل عملية تجميل في فمها .

وقالت نور في الفيديو ، ” والله ياجماعة ينقص شئ واحد فقط أني أسوي خشمي .. بقالي 4 سنين وماني قادرة آخد قرار ..أقرر وبعدين أرجع لأني جبانه ” .

وتابعت ، ” غير أني جبانة الصراحة خايفة أتحسد .. كل واحد ربنا معطيه شئ جميل ومجمل وجهه .. بس الانسان دايما يحس انه يريد كل شئ يكون بيرفكت .. فأنا الشئ اللي كان في خاطري ” .