” الاتصالات ” توضح خطوات تسجيل اسم نطاق سعودي

علي القحطاني(صدى):

أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الخميس، أن تسجيل اسم ” نطاق سعودي ” ، وذلك من خلال بعض الخطوات البسيطة.

وأبرزت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، هذه الخطوات، وجاءت كالتالي:

1- الدخول على حسابك.

2- تعبئة نموذج التسجيل.

3- رفع الوثائق.

4- مراجعة الطلب.

5- موافقة المنسق الإداري.

6- معالجة الطلب من قبل المركز.

كما أشارت الهيئة، إلى أن الطلب لا يعتبر وصل رسميًا، إلى المركز، إلا بعد موافقة المنسق الإداري، وقبل ذلك فالكلب يعتبر غير مكتمل، ويجب استكمال جميع الخطوات قبل انتهاء المهلة المحددة؛ حتى لا يتم إلغاؤه آليًا.