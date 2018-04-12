عقوبة مزدوجة لمهربي السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية

نايف السالم(صدى):

أكد مستشار محافظ الهيئة العامة للجمارك، عيسى العيسى، على أن المهربين للسلع الخاضعة لضريبة القيمة الانتقائية؛ سيعاقبون بعقوبة مزدوجة، بين جهتي الجمارك وهيئة الزكاة.

وقال ” العيسى ” ، إن هناك تفاهم بين الجمارك والزكاة؛ بشأن مهربي السلع كالتبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية باعتبارها سلعًا خاضعة لضريبة القيمة الانتقائية، لمحاسبتهم.

وكانت الهيئة العامة للجمارك أحالت مهربين للتبغ ومشتقاته إلى هيئة الزكاة والدخل لتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، بعد تطبيق عقوبة التهريب عبر المنافذ بحقهم.