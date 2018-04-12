الشلهوب يوضح أسباب تراجع مستوى الهلال.. ويؤكد: فوز الأهلي بالدوري صعب

نواف السالم(صدى):

أكد نجم نادي الهلال محمد الشلهوب، على أن فريقه قادر على اقتناص لقب دوري المحترفين، اليوم الخميس، الذي سيحسم بمواجهة الفتح.

وقال ” الشلهوب ” : ” قادرون على حسم بطولة الدوري في مباراة الفتح، فسيكون أمراً صعباً أن نتصدر البطولة طوال الموسم ويحصدها الأهلي في آخر لحظة ” .

وعن تذبذب مستوى الأزرق بين الارتفاع والانخفاض، أوضح أن خوض نهائي بطولة أسيا ةسط الموسم كان السبب في تراجع مستواهم.

وأضاف : ” المستوى في النهائي يكون في أعلى درجاته، وطبيعي بعد ذلك أن ينخفض ” ، موضحًا أنه حتى في حال حصولهم على البطولة الآسيوية كان سينخفض المستوى.