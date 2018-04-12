مروان خوري يؤجل أولى حفلاته بالمملكة

أماني الغامدي(صدى):

فاجأ النجم اللبناني، مروان خوري، جمهور المملكة بتأجيل أولى حفلاته بها، والتي كان من المقرر إقامتها في جدة على مسرح مدينة الملك عبدالله الاقتصادية من مساء الجمعة القادمة؛ حيث أعلن منظموها أنه تم تأجيلها إلى يوم 19 إبريل القادم.

وأوضحت الجهة المنظمة للحفل أن التأجيل جاء لأسباب تنظيمية؛ وذلك دون توضيح المزيد من التفاصيل والأسباب.

ومن الجدير بالذكر، أن مروان خوري أكد من قبل أن علاقته بالوسط الفني السعودي طيبة، كما وصف متابعيه وجمهوره في المملكة بـ ” المحبين ” ، لافتًا إلى إنه يجري التنسيق بينه وبين فنان العرب، محمد عبده، والنجم عبدالمجيد عبدالله، الذي سبق أن لحن له ” سمعني غنيّة ” .