عشتار وأرطغرل

شخصية عشتار الأسطورية المسماة نجمة الصباح لدى البابليين التي قال عنها جلجامش في ملحمته:

((ما أنتِ إلا مَوقد سرعان ما تخمد ناره في البرد

أنتِ باب لا ينفع في صدِّ ريح عاصفة

أنتِ قصرٌ يتحطم في داخله الأبطال

أنتِ بئر تبتلع غطاءها أنت حفنةُ قيرٍٍ تلوِّث حاملَها

أنت قربةُ ماء تبلِّل صاحبها… أنت حذاء تقرص قدم منتعلها..))

كأنها عادت لعرشها من جديد ووضعت بجانبها أرطغرل الذي اصبح مصدر الهوس في العام المنصرم لدى الكثرة.

من هو أرطغرل ليلقى هذا التمجيد من جهلاء العامة.

لم يكن سوى قاطع طريق مرتزق يقود مجموعة شرسة من الرعاع ويسيطر على مناطق تغلب عليها القلة والضعف.

بدأت هذه الحرب الإعلامية مؤخرا لتقلب الموازين وتجعل من ضعاف العقول قطيع يصدق مايراه على شاشة التلفاز ويتصور البطولة لشخصيات ربما يقال عنها إجرامية.

لأنه كما يقال في علم النفس ((العقل يصدق ماتراه العين))

لدينا إرث تاريخي زاخر بشخصيات لها ثقلها وشخصيات غيرت مسار التاريخ ولو لم نأخذ من تاريخنا العربي إلا (هشام بن عبدالملك) لكفانا.

ذلك الملك العظيم الذي بسط نفوذ الإمبراطورية العربية الأموية لتصل إلى الصين وإلى جنوب فرنسا والآندلس وقضائه على التمرد الخارجي وأزدهار أقتصاد الدولة في عهده ليحكم مايقارب عشرين عام في إمبراطورية متحضرة كانت تضم أغلب الديانات تحت سلطنته وكيف أقام العدل بينهم.

ولكن للأسف بعضهم يقول إن العرب مجرد بدو كانوا يعيشون حياة غابة …….وكانوا وكانوا ….

ونجد منهم التمجيد للأعاجم الذين وصلوا للسلطة خلسة في غفلة من الزمان ليحاولوا بعدها قتل الهوية العربية بكل وسيلة ممكنة.

وحتى بعد سقوط خرافة الأتراك لازالت أحلامهم أن يعودون لتقرير مصير الشعوب وبالأخص العرب.

فبدأ الغزو الإعلامي وتجسيد شخصيات بطولية بدون الإستشهاد بمصادر تاريخية.

ولتحسين الصورة يتم دمج قصص الحب ضمن المادة المكذوبة من أصلها.

وأستخدموا أسلوب ((عشتار)) في الإطاحة بعشاقها فهي تجمع بين الجنس الاباحي والاجرام الدموي وتحكم الشرق الأوسط منذ الاف السنين .. كما يقال عند البابليين.

فلا تنخدعوا بماترون فخلف كل أرطغرل هناك عشتار متوحشة.