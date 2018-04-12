بعد أن أنهى مسيرته بالطرد أمام الريال.. بوفون: الحكم حيوان

نواف السالم(صدى):

وصف حارس مرمى يوفينتوس الإيطالي بوفون، حكم مباراة فريقه أمام الريال ، التي أقيمت أمس، بالحيوان، الذي لا يحمل في صدره قلب.

وقال ” بوفون ” الذي خرج من دوري أبطال أوروبا الأخير له بالطرد، بعد اعتراضه على ركلة جزاء غير صحيحة للملكي : ” كنت قريبا للغاية من اللعبة، مثل الحكم والحكم الخامس، إذا كان لديك من القدرة ما يكفي لتحتسب مثل هذه الركلة في الدقيقة 93 فأنت لست إنسانا، ولكن حيوان لافتقادك لأي إحساس بكل ما حدث قبلها والتضحية التي بذلها الجميع “.

وتابع :” الحكم مايكل أوليفر كان خارج الخدمة، أهنئ جميع أصدقائي في ريال مدريد، وسيرجيو راموس على التأهل المستحق، ولكن على ملعب صعب مثل البرنابيو وأمام جماهير كهذه، إذا لم تمتلك الشخصية، فعليك الجلوس في بيتك أو في المدرجات إلى جانب زوجتك وأطفالك “.

وأشار إلى أن ركلة الجزاء تحمل كثيرًا من الشك، ولم تكن مخالفة صريحة، موضحًا أن الحكم في مباراة الذهاب تجاهل احتساب ركلة جزاء صحيحة لليوفي.

واستكمل : ” يوفنتوس بذل أقصى ما لديه من جهد، ولكن من غير المقبول أن يدمر شخص ما أحلامنا بهذه الطريقة بعد انتفاضة وعودة استثنائية، بسبب مخالفة مشكوك في صحتها ” ، مضيفًا : ” يبدو أنه لا يحمل قلبا في صدره، بل صفيحة قمامة”.

وعن طره علق قائلًا :” أنا محبط للغاية، لأنني تركت الفريق بعشرة لاعبين، ولكن بشكل عام ريال مدريد يستحق التأهل، وصافحت لاعبيه عقب المباراة ” .