%78 من موظفي المكاتب يعانون من الآلام العضلية بالمملكة

علي القحطاني(صدى):

أجرى الدكتور هاني النخلي، الاستشاري في العلاج الطبيعي، والمهندس في مجال العوامل البشرية حسين بخيت؛ دراسة للتعرف على تأثير وضعية الجسد غير الصحيحة، والعبء العملي العقلي على صحة الموظفين المكتبيين؛ للحد من الإصابات والإعاقات.

وكشف الدكتور هاني النخلي، أن الدراسة أوضحت أن 78% منهم، يعانون من نوع واحد على الأقل، من الآلام العضلية، كما أكدت الدراسة أن إصابات العمل المكتبية لم تلق الاهتمام المطلوب في مجتمع العمل السعودي.

وجاءت نتائج الدراسة كالتالي:

– 78% من الموظفين يعانون، من نوع واحد على الأقل، من الآلام العضلية.

– 30% منهم فقط زاروا عيادات العلاج الطبيعي.

– 74% أكدوا أن وضعية جلوسهم ” حرجة ” وغير صحية.

– 77% أكدوا أنهم يشعرون بالأسي، وعدم الارتياح تجاه بيئة عملهم.

– أما أكثر الآلام شيوعًا، كانت: ” آلام الظهر، آلام الرقبة، آلام الكتف، آلام لوح الكتف ” .