لجنة وزارية تستدعي المتهم الرئيسي في الاستيلاء على أرض بـ3 مليارات ريال

نايف السالم(صدى):

انتهت اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها ديسمبر الماضي؛ للتحقيق في قضية الاستيلاء أحد الأراضي التي تبلغ مساحتها 59 ألف م2 بقيمة 3 مليارات ريال، أعمالها في حي كدي بالمنطقة المركزية.

وأطلعت اللجنة على جميع الأوراق والإثبتات التي قدمها الملاك، وقامت باستدعاء أحد المتهمين الرئيسيين بالقضية.

وكان المتهم الذي استدعته اللجنة هو من تسبب في تنقل ملكية الأرض لأكثر من مرة، ولأشخاص عدة؛ حيث زور توكيلات من مالك الأرض، وقام بإفراغها لاحقًا.

يجدر الإشارة إلى أن مالك الأرض المستولاه عليها، كان ليس على علم بما يحدث في أرضه من تلاعب وتجاوز والذي استمر على مدار سنوات؛ حيث انتهت الأرض عند أحد مدراء البنوك، بينما توفى مالكها قبل شهر.