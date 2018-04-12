علاج الأظافر الهشة بطرق بسيطة

نورة الشهري(صدى):

تعاني الأظافر بعض الأحيان من الهشاشة بسبب حالات طبية مختلفة أو استخدامات خاطئة لطلاء الأظافر أو مزيلاتها، وهناك طرق بسيطة وطبيعية لعلاج تلك الهشاشة دون الحاجة إلى استخدام الأدوية.

ومن بين أهم تلك الطرق:

زيت الزيتون: وتكون طريقة العلاج به من خلال: وضع أصابعك في ملعقتين من زيت الزيتون لمدة 10 دقائق، أو استخدم الزيت في تدليك الأصابع، الأمر الذي يعمل على تعزيز امتصاص الكالسيوم، ومنع التكلس.

زيت اللوز: أضف ملعقة صغيرة من زيت اللوز إلى بعض عصير الليمون، وضع أصابع يديك في المزيج لمدة دقيقتين، أو دلّك به يديك؛ حيث يحتوي على مضادات للأكسدة ومغذيات تمنع هشاشة الأظافر وتفيد الجلد وأيضًا فروة الرأس.

عصير الطماطم: حيث أن الطماطم غنية بالمواد المضادة للأكسدة والبروتين، فيمكن لهذا العصير تعزيز ملمس الأظافر وعلاج هشاشتها، وذلك من خلال وضع قطرتين من زيت إكليل الجبل إلى ملعقتين من عصير الطماطم، ثم ضع أصابع يديك في المزيج.

عصير وخل التفاح: اخلط ملعقة كبيرة من خل التفاح مع كوبين من الماء الدافئ، واستخدم قطعة من القطن في وضع المحلول على الأظافر لترطيبها ومنع تكسرها.

الملح: انقع يديك لمدة 15 دقيقة في وعاء به ماء وملح البحر، ويمكنك إضافة عصير الليمون إلى المحلول أيضًا.

زيت جوز الهند: يعتبر هذا الزيت من أفضل المرطبات للأظافر، استخدمه في تدليك اليدين وأصابع القدمين لتقوية الأظافر وإعادة حيويتها.

عصير الليمون: اعصر نصف ليمونة، واستخدم قطعة من القطن في تمليس الأظافر بهذا العصير الغني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، أو انقع الليمونة في وعاء به ماء، وضع أصابعك في الماء لبضع دقائق.