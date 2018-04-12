التأهيل الشامل بمكة ينظم برنامج توعوي عن ” الوقاية من الأمراض والنظافة العامة “

نايف السالم(صدى):

نظم مركز التأهيل الشامل بمكة الإناث يوم الخميس الموافق ١٤٣٩/٧/٢٦بتنسيق الدكتورة / عفاف فلمبان مع قسم مكافحة العدوى بوزارة الصحية بالعاصمة المقدسة برنامج توعوي عن ( الوقايه من الامراض والنظافه العامه ).

يهدف البرنامج الى توعية العاملات للعناية الشخصيه للمرض والتوعية العامه وطرق انتقاله وكيفيه الوقايه منه والعلاج لانه من قضايا الرأي العام المجتمعيه التي تهم المجتمع والفئة المستهدفة في المركز والكادر الوظيفي بجميع التخصصات .

تحدثت خلال اللقاء دكتوره /فاطمه مصطفى عن مرض ( الجرب) وكيف يحدث وأعراضه وطريقه العلاج منه لتوفير الدواء واستعراض فيلم توعوي موجه للجالية البرماويه والاندنوسيه والفلبينيه مترجم بلغتهم تم إنتاجه من قبل وزارة الصحة .

خلال البرنامج تم توجيه بعض الاستفسارات الخاصة بالمرض من قبل الجاليات بالمركز وقد تم الاجابه عليها من قبل الدكتورة / فاطمه مصطفى .

في الختام وجهت مديرة المركز أ/ فردوس حمد الفريح الشكر والتقدير للدكتورة / فاطمه مصطفى ومساعدتها أ/ رابحه بكر وشكرهم لجهودهم الرائعة.