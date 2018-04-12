قرود تدخل في قتال مع لصوص حاولوا سرقتها
تمكنت مجموعة من القرود من الدفاع عن نفسها عندما حاول لصوص اختطافها بحديقة حيوان في نيوززيلندا .
وكشفت إدارة الحديقة تفاصيل الواقعة في تصريحات إعلامية ، مؤكده ، أن شخصا استخدم قطاعة مسامير لاقتحام قفص القرود بعد إغلاق حديقة الحيوان ليلة الجمعة.
وأوضحت الإدارة ، أنهم اعتقدوا في البداية أن القرود مفقودة، لكن تم العثور عليهم بعد ذلك، مضيفة أن اثنى عشر قردا أصيبوا بجروح طفيفة، ما أدى إلى اعتقاد المسؤولين بأنهم قاتلوا اللصوص.
وأكدت الحديقة أنها ستراقب القرود عن كثب خلال الأيام القليلة القادمة للتأكد من أنها بصحة جيدة، كما أشارت إلى أن الشرطة تحقق في عملية الاقتحام.
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3257 ] نشر منذ 2 ساعتين
لو كان اللي في الصوره يستاهلون السرق-
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27042 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه سراق
القرود
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28507 ] نشر منذ 1 ساعة
🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3257 ] نشر منذ 1 ساعة
ماتخافيش ماراح اسرقك