قرود تدخل في قتال مع لصوص حاولوا سرقتها

ويلينغتون(صدى):

تمكنت مجموعة من القرود من الدفاع عن نفسها عندما حاول لصوص اختطافها بحديقة حيوان في نيوززيلندا .

وكشفت إدارة الحديقة تفاصيل الواقعة في تصريحات إعلامية ، مؤكده ، أن شخصا استخدم قطاعة مسامير لاقتحام قفص القرود بعد إغلاق حديقة الحيوان ليلة الجمعة.

وأوضحت الإدارة ، أنهم اعتقدوا في البداية أن القرود مفقودة، لكن تم العثور عليهم بعد ذلك، مضيفة أن اثنى عشر قردا أصيبوا بجروح طفيفة، ما أدى إلى اعتقاد المسؤولين بأنهم قاتلوا اللصوص.

وأكدت الحديقة أنها ستراقب القرود عن كثب خلال الأيام القليلة القادمة للتأكد من أنها بصحة جيدة، كما أشارت إلى أن الشرطة تحقق في عملية الاقتحام.