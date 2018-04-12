الاتحاد بدون العكايشي والغامدي في أخر لقاء بالدوري

نواف السالم(صدى):

قرر المدير الفني لنادي الاتحاد لويس سييرا استبعاد المهاجم التونسي أحمد العكايشي، من مواجهة الرائد، اليوم الخميس، في ختام جولات دوري المحترفين.

وجائ استبعاد ” العكايشي ” ؛ بهدف إراحته قبل المنافسة الأهم التي تنتظر العميد في كأس الملك أمام الفيصلي.

ومن المقرر أن يتغيب أيضًا كل من: عمار النجار، بدر النخلي؛ لإصابتهما، بينما يتغيب عبد الرحمن الغامدي؛ لتواجده في تدريبات مانشستر يونايتد في المعسكر الإعدادي، بالإضافة لتغيب الحارس عساف القرني.

وقام سييرا بضم لاعبين شباب؛ لسد العجز في الفريق، وتعويض الغيابات، وهماعبد الرحمن الريو، وساهر السريحي.