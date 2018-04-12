إيران تعدم تجار العملة الصعبة بعد تدهور الاقتصاد
كشف ناصر مكارم شيرازي، المرجع الشيعي الإيراني، عن الحل الوحيد في الأزمة الاقتصادية التي تعصف بإيران، وهو إعدام تجار العملة الصعبة؛ بهدف خفض سعر الدولار.
ويعد ” مكارم ” أحد المقربين للمرشد الإيراني على خامنئي، وقد اتهم تجار العملة الصعبة بأنهم السبب وراء خلق الفوضى في البلاد، مطالباً بإعدامهم وقطع رؤوسهم .
وقال ” مكارم ” : ” أحداث الأيام القليلة الماضية حول قضية العملة تشير إلى وجود مؤامرة جديدة يقوم بها المنافقون في الداخل وبمساعدة أسيادهم الأجانب لينشروا الفوضى ويشلوا اقتصاد البلد ” .
يذكر أن إيران تشهد حالياً انهياراً غير مسبوق لعملتها مقابل الدولار الأميركي، و وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 61 ألف ريال، وهو أعلى سعر صرف للريال الإيراني في تاريخه.
اترك تعليقاً