تنمية البديع تعزز الشراكة المجتمعة مع متوسطة وثانوية العجلية

نايف السالم(صدى):

نفذت ثانوية العجلية يوم أمس فعاليات اليوم المفتوح لطلابها فيما عززت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالبديع الشراكة المجتمعية معها وشاركت الطلاب فرحتهم بتلك المناسبة .

في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية وبالتعاون مع مدرسة متوسطة وثانوية العجلية 90 كيلو متر جنوب البديع نفذت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالبديع يوم الأربعاء 25/7/1439 برنامجها المفتوح

وقد تخلل البرنامج الذي استضافتها مدرسة متوسطة وثانوية العجلية في يومها المفتوح مسابقات ثقافية وتوعوية وتعليمية وغيرها ، فيما تم تكريم الطلاب المتميزين دراسياً وسلوكياً والفائزين في المسابقات والفريق الفائز ببطولة الدوري وقد حظي البرنامج بتفاعل كبير من قبل الطلاب والمعلمين والحضور فيما تابع رئيس مجلس الإدارة بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالبديع الأستاذ شنار بن عامر الشكرة البرامج المتنوعة التي نفذتها اللجنة وقدمها الأستاذ سالم الهديان المتنوعة بالمدرسة وتم تسليم الطلاب الجوائز التي تكفلت بها لجنة تنمية البديع وفي نهاية البرنامج قدم قائد متوسطة وثانوية العجلية الاستاذ تميم بن شافي الخضران شهادة شكر وتقدير للجنة تنمية البديع ممثلة بالأستاذ شنار الشكرة نظير جهودهم في اقامة مثل هذه البرامج الهادفة وتعزيز اللجنة الشراكة المجتمعية .

الجدير بالذكر ان هذه البرامج تأتي ضمن برامج اللجنة التي خصصتها شهرية للمدارس لتعزيز الشراكة المجتمعية وقد تم تخصيص لقاء شهري مفتوح في المدارس الواقعة في نطاق خدمات اللجنة.