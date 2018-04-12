أب يحاول قتل ابنته بسبب درجتين

القاهرة(صدى):

قامت سيدة بإتهام مطلقها، بتعنيف طفلتهما البالغ من العمر 9 سنوات، ومحاولة خنقها؛ نتيجة تدني مستواها العلمي، وحصولها على درجات ضعيفة في الامتحانات؛ وذلك أثناء رؤيته لها بأحد النوادي في الجيزة بمصر.

وبالتطرق للتفاصيل، قالت والدة الطفلة، أن مطلقها هاجمها واتهمها بالتسبب في فشل ابنتهما، التي نقصت درجتين، في مادة رغم امتناعه، عن إعطائها المصروفات الدراسية، ومصروفات الدروس الخصوصية منذ انفصالهما.

وقالت الطفلة أثناء جلسة تسوية الدعوى، رفضها رؤية والدها مرة أخرى:

” يُعاقبنى بسبب خلافاته مع ماما، وعندما طالبته بمصروفات المدرسة، رفض وسبنى وقال لى إنى تربية ناشز، وفى أخر مرة حاول يخنقى، وضربنى حتى نزفت ” .

يجدر الإشارة إلى أن والدة الطفلة، لم تحرم ” الأب ” من رؤية ابنته، لكنه كان بالمرصاد لها، ويعاقبها بالضرب والحرمان من النفقة.