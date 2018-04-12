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اعتراف ” التعليم ” بتأخرها في الإبلاغ عن الجرب

اعتراف ” التعليم ” بتأخرها في الإبلاغ عن الجرب
حمود العنزي(صدى):

اعترفت وزارة التعليم، أمس الأربعاء، بتأخرها في الإبلاغ عن مرض الجرب؛ حيث أكدت أنها واجهت صعوبات في إبلاغ المدارس بنوع الإصابة بمرض الجرب الذي انتشر في عدد من مدارس مكة المكرمة، لافتة إلى إنه لم يتم ذلك إلا بعد أسبوع من ظهور الحالات المصابة.

وأوضحت أنه تم خلال تلك الفترة التأكد من الاشتباه وتحويلها إلى المراكز الصحية، بينما بررت انتشار المرض بظهور واسع للحالات في وقت واحد، حيث جاء ذلك بسبب امتداد فترة حضانة المرض بين أسبوعين إلى ستة أسابيع، فيما كانت بؤرته في أحياء الجالية البرماوية.

بينما نفى المتحدث باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، ما يتم تداوله حول تقديم الاختبارات؛ لافتًا إلى أنه لا يوجد تغيير في مواعيد الاختبارات المعتمدة في التقويم الدراسي، وذلك بسبب ظهور بعض حالات الجرب في بعض المناطق.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 16217 ] نشر منذ 2 ساعتين

اها

[ عدد التعليقات: 902 ] نشر منذ 2 ساعتين

وليش تتاخرون صحة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس يجب ان تكون من اولويات الوزارة

[ عدد التعليقات: 8754 ] نشر منذ 24 دقيقة

آهاااا تأخرتوا هذي نهاية السهر😂🤣
حاولوا تنامون بكير تصبحون ع خيـر.
اصلاً من يومكم وأنتم نـــــايمين🤣

[ عدد التعليقات: 3257 ] نشر منذ 20 دقيقة

من جاء ماتاخر-بس وش سويتوا هذا المهم-

[ عدد التعليقات: 4457 ] نشر منذ 12 دقيقة

أنتوا كله متأخرين حتى الدراسة والتعليم متأخرين فيها *!!!!!!!!!
*
حتى لما تجون تعلقون الدراس بسبب سوء الأحوال ( الأمطار )* تعلنوها الفجر والناس نايمه*!!!!
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ماااامي أتس أوفر * هع هع هههههههههههههههههههه

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