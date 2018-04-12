اعتراف ” التعليم ” بتأخرها في الإبلاغ عن الجرب
اعترفت وزارة التعليم، أمس الأربعاء، بتأخرها في الإبلاغ عن مرض الجرب؛ حيث أكدت أنها واجهت صعوبات في إبلاغ المدارس بنوع الإصابة بمرض الجرب الذي انتشر في عدد من مدارس مكة المكرمة، لافتة إلى إنه لم يتم ذلك إلا بعد أسبوع من ظهور الحالات المصابة.
وأوضحت أنه تم خلال تلك الفترة التأكد من الاشتباه وتحويلها إلى المراكز الصحية، بينما بررت انتشار المرض بظهور واسع للحالات في وقت واحد، حيث جاء ذلك بسبب امتداد فترة حضانة المرض بين أسبوعين إلى ستة أسابيع، فيما كانت بؤرته في أحياء الجالية البرماوية.
بينما نفى المتحدث باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، ما يتم تداوله حول تقديم الاختبارات؛ لافتًا إلى أنه لا يوجد تغيير في مواعيد الاختبارات المعتمدة في التقويم الدراسي، وذلك بسبب ظهور بعض حالات الجرب في بعض المناطق.
alfahd42[ عدد التعليقات: 16217 ] نشر منذ 2 ساعتين
اها
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27042 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 902 ] نشر منذ 2 ساعتين
وليش تتاخرون صحة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس يجب ان تكون من اولويات الوزارة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28508 ] نشر منذ 1 ساعة
مهي أول مره
دائمآ ماتجون الادمتأخرين
وآخر همكم التعليم😠
رند[ عدد التعليقات: 8754 ] نشر منذ 24 دقيقة
آهاااا تأخرتوا هذي نهاية السهر😂🤣
حاولوا تنامون بكير تصبحون ع خيـر.
اصلاً من يومكم وأنتم نـــــايمين🤣
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3257 ] نشر منذ 20 دقيقة
من جاء ماتاخر-بس وش سويتوا هذا المهم-
رااايق[ عدد التعليقات: 4457 ] نشر منذ 12 دقيقة
أنتوا كله متأخرين حتى الدراسة والتعليم متأخرين فيها *!!!!!!!!!
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حتى لما تجون تعلقون الدراس بسبب سوء الأحوال ( الأمطار )* تعلنوها الفجر والناس نايمه*!!!!
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ماااامي أتس أوفر * هع هع هههههههههههههههههههه