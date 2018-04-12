غياب ” السومة ” عن المران يشعل الصراع من جديد.. وريبروف يعاقبه

ماجد محمد(صدى):

يبدو أن أزمة مهاجم الأهلي السوري عمر السومة، مازالت مستمرة، على الرغم من اجتماع اللاعب مع تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، وتصفية الأجواء بينه وبين مدربه الأوكراني سيرغي ريبروف.

وتغيب ” السومة ” عن تدريبات فريقه ، مساء أمس الأربعاء، حيث كان من المقرر أن يحضر ويوجه الاعنذار لزملاؤه والمدرب قبل المران، إلا أنه لم يحضر للاستعداد لمواجهة أحد في الجولة الأخيرة.

وكشفت مصادر أن المدرب الأوكراني استبعد ” السومة ” عن مواجهة أحد؛ على خلفية تغيبه عن المران، ليزيد من اشتعال الصراع بينهما.