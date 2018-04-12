” الوكلاء الموحد ” يعلن عن وظائف موسمية شاغرة للجنسين لخدمة الحجاج
كشف مكتب الوكلاء الموحد عن توفر وظائف موسمية شاغرة للرجال وللنساء لخدمة حجاج بيت الله الحرام لموسم حج عام 1439هـ.
وأوضح المكتب أن المستندات والأوراق المطلوبة هي: عدد 4 صور للهوية الوطنية، وصورة من المؤهل الدراسي، وصورة من الخبرات السابقة، وصورة من رخصة القيادة سارية المفعول، وصورة من استمارة السيارة سارية المفعول، بالإضافة لعدد 6 صور شخصية مقاس 4 في 3 بالزي الوطني خلفية بيضاء.
وأشار إلى إنه سيتم تحديد مواعيد المقابلات الشخصية بعد مراجعة البيانات المدخلة وذلك بإرسال رسالة نصية SMS إلى جوال المتقدم، كما أن التقديم مستمر حتى تاريخ 10 / 8 / 1439هـ.
وأكد مكتب الوكلاء الموحد إنه للاستفسار عن الوظائف يتم التواصل عبر الأرقام التالية:
012-6526362
012-6526370
012-6526376
تحويلة رقم 24 أو 26
كما دعا الراغبين في التقديم والاطلاع على الوظائف إلى الدخول على الرابط الإلكتروني التالي: هنا .
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