” الحصيني ” : أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على هذه المناطق

نايف السالم(صدى):

أبدى عبد العزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، توقعاته بأن يشهد اليوم الخميس وليلة الجمعة، أمطارًا متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد وغبار، على جنوب مناطق الوسطى والشرقية والجنوبية الغربية.

وحذر ” الحصيني ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، من رياح متوسطة إلى شبه قوية مثيرة للأتربة نهار اليوم الخميس، على أجزاء من الوسطى والشمالية والغربية.

يجدر الإشارة إلى أن مناطق المملكة، تشهد حالة مناخية ” فيض ” ؛ أدت خلال الأيام الفائتة إلى هطولات مطرية، عمت مختلف مناطق المملكة.