صحة عسير تدشن أول عيادة تغذية متنقلة

سعيد العجل(صدى):

في خطوة تطويرية أعلنت صحة عسير عن بدء العمل في عيادة التغذية المتنقلة والتي تعد أول عيادة تغذية علاجية متنقله على مستوى الوزارة مجهزةً تجهيزاً حديثاً .

وتقوم فكرة العيادة على إيصال بعض الخدمات الصحية والوقائية التغذوية لبعض المرضى في المناطق النائية وغيرها كما تهدف العيادة إلى التقليل من سوء التغذية وتقديم الإستشارة الطبية فيما يتعلق بتغذية المجتمع والحالة الصحية.

ومن ضمن خدمات العيادة تقديم الإستشارة التغذوية بما يناسب الحالة الصحية للفرد إلى جانب تزويده بالإرشادات التوعوية التثقيفية لتعزيز الصحة العامة بين أفراد المجتمع .

هذا وتحتوى العربة على عيادتين للتغذية للرجال والنساء مجهزة بأجهزة حديثة وكذلك تضم شاشات الكترونية متحركة لبث المواد الإعلامية التوعوية ،كما يمكن للعربة التحرك بسهوله لتقديم الخدمة اللازمة في جميع المواقع ذات الإحتياج .

من جانب آخر أطلقت الصحة نظام ” التراخيص الصحية الالكترونية ” والذي يعد نقلة نوعية في إجراءات الحصول على التراخيص الصحية. حيث يتميز هذا النظام بالتحقق والتدقيق الفوري للبيانات والمعلومات بشكل آلي من قبل الوزارة دون الحاجة للمعاملات الورقية وخلال فترة زمنية قياسية، كما يأتي هذا النظام كخطوة سباقة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في الإجراءات الحكومية الإلكترونية. وأوضحت الصحة أن النظام الالكتروني الجديد يشتمل على خدمات عدة منها إصدار وتجديد الموافقة الأولية للمنشآت الصحية خلال ٦٠ ثانية بدلاً من شهر أو شهرين سابقاً، بالإضافة إلى تقديم خدمة إصدار و تجديد تراخيص الممارسين الصحيين عبر ٣ خطوات فقط و خلال ٣٠ ثانية، كما يقدم النظام خدمات تراخيص المنشآت الصحية النهائية و خدمات أخرى مثل ندب الممارسين الصحيين وغيرها مما تعمل الوزارة على تطويرها لتصبح منصة متكاملة الخدمات.

كما سيمكن نظام التراخيص الصحية الجديد المستخدمين من الحصول على الخدمة بكل يسر وعلى مدار الساعة مما سيسهم في تطوير وسرعة إنجاز الإجراءات والموافقات.

لافتةً أن النظام الجديد سيُتيح الفرصة كذلك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحديداً لزيادة مساهمتها في منظومة القطاع الصحي نتيجة سهولة إستخدام النظام والحصول على التراخيص في مدة زمنية قياسية.