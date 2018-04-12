عادل الحربي(صدى):

زاد عدد المعروض من شقق الإيجار، وانخفضت أسعار مواد البناء، والأراضي بأطراف المدن الرئيسة؛ الأمر الذي أدى إلى انخفاض تكلفة بناء الوحدات السكنية بنسبة 17% بداية من عام 2018م.

ويساعد الانخفاض على انتعاش قطاع الانشاءات، وزيادة الوحدات السكنية، إضافة إلى تسارع وتيرة المشروعات، بينما تعمل وزارة الإسكان على طرح 300 ألف منتج سكني متنوع ما بين أراضٍ وفيلات ووحدات سكنية تشمل البيع على الخارطة أيضًا.

وفي نفس الجانب، أشار رئيس لجنة المقاولين بغرفة مكة عبدالله الصعيدي، إلى ارتفاع مستوى الوعى أخيرًا بجودة البناء من أجل زيادة العمر الافتراضى في المبنى، والحفاظ على الثروة العقارية التي تقدر بأكثر من تريليوني ريال.