الهلال يحاول الحفاظ على بطولته الوحيدة.. والأهلي ينتظر مفاجأة

ماجد محمد(صدى):

يختتم دوري المحترفين، اليوم الخميس، بمواجهتين حاسمتين، حيث يواجه الهلال الفتح، بينما يلتقي الاهلي وأحد.

ويتوقف حسم اللقب على المبارتين، حيث يسعى الهلال للتمسك بالبطولة الأخيرة التي ستكون بمثابة تعويض عن خسارته لبطولتي كأس الملك والخروج من بطولة دوري أبطال آسيا.

وينتظر في الوقت ذاته الأهلي المفاجأة، حيث يضع أماله على عرقلة الزعيم أمام الفتح؛ وتحقيق فريقه الانتصار أمام أحد، واقتناص الـ 3 نقاط والتتويج.

ومن المقرر أن يحضر عادل عوت رئيس اتحاد كرة القدم مباراة الهلال والفتح؛ ليتوج الفائز باللقب في الرياض، بينما على جانب أخر يحضر مسلي آل المعمر رئيس رابطة دوري المحترفين مباراة الاهلي وأحد لتتويج الراقي في حالة الفوز على ملعب مكة.