التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ينفذ برنامج ” اختر لمولودك “

نايف السالم(صدى):

نفذ مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ممثلاً بوحدة الأنشطة الاجتماعية بالنادي الاجتماعي النسائي يوم الأربعاء ١٤٣٩/٧/٢٥ هـ برنامج اختر لمولودك والذي يهدف إلى حسن اختيار اسم المولود وأنه حق من حقوقة وبيان علاقة اسم المولود بتكوين شخصيته والتعرف على العادات الاجتماعية لأهل الوادي في سابع المولود.

واشتمل البرنامج على عرض مرئي عن اختيار اسم المولود وحوار مع العضوات عن العادات المصاحبة لسابع المولود في وادي فاطمة والسنن المشروعة في يوم ولادته تخلل البرنامج زفة السابع للمولود ، وأسئلة وجوائز تفاعل معها الحضور .

وفي نهاية اللقاء تم شكر الجميع على الحضور والمشاركة حضر البرنامج ١٠٠ سيدة.