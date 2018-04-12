مكتب الضمان النسوي بفرعيه مكة والجموم يقيم ” ملتقى الضمانية المنتجة “

نايف السالم(صدى):

نظم مكتب النظام الاجتماعي النسوي بالعاصمة المقدسة بالتعاون مع وحدة الضمان الاجتماعي بمحافظة الجموم يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٩/٧/٢٥هـ ملتقى ( الأسر الضمانيه المنتجه) المسند إليها تشغيل المقاصف المدرسيه .

يهدف الى تمكينهم ورفع مستوى الاسره والدفع بها خارج مظلة الرعويه إلى التنمويه كما هدف الملتقى الى التعريف بـ المقاصف وكيفية ادارتها والعمل بها واهم الشروط الواجب توفرها حيث رحبت مديره الضمان الاستاذه حفصه تكروني بالحضور والمشاركات وألقت نبذه مختصره عن مشروع المقاصف تلتها الدكتوره جميله مرشد التى شرحت الاشتراطات الصحيه للمقاصف المدرسيه التي يجب أن تطبق في المدارس ، واوضحت الاستاذه بثينه مديره الخدمات الطلابيه بادارة التعليم عن بداية المشروع والمشاكل والصعوبات التى تواجههم وكيفية التغلب عليها وكيفية الحصول على الكرت الصحي اللذي يؤهل المستفيدات صحيا للعمل بالمقاصف.

اخيرا عرضت شركة جنى فيلم تعريفي عن الشركه وشرح توضيحي لكيفية اخذ قرض ميسر لبدء المشروع لمن رغبت والحصول على الدورات التدريبية المتعلقة بهذا الجانب وفتح باب المداخلات والاسئله’.

في ختام اللقاء شكرت كلا من مديرتى الضمان النسوي بمكه الأستاذة حفصه تكرونى ومديرة وحدة ضمان محافظة الجموم الأستاذه رويدا المولد الحضور من المستفيدات البالغ عددهم ١٠٠ مستفيده وقدمت شهادات التكريم للمحاضرات وشكرهم

لمجهوداتهم وحضورهم .

واثثنت على فريق التمكين في المكتبين اللذي عمل بجد للوصول إلى الهدف المنشود.