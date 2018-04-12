تقليل انتظار مواعيد الفحوصات الإشعاعية بتخصصي الطائف إلى يوم واحد

سعيد العجل(صدى):

نجح قسم الأشعة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف وخلال عام 2017م في تقليل مواعيد إنتظار الفحوصات الإشعاعية لتصبح يومأ واحداً في وحدات الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية وأشعة الموجات الصوتية, كما تم رفع إجمالي عدد الفحوصات المنفذة خلال العام ذاته إلى أكثر من 6000 فحص رنين مغناطيسي, و 15000 فحص أشعة مقطعية، و16000 فحص موجات صوتية, و70357 أشعة سينية, و1687 أشعة متنوعة بين أشعة تداخلية وأشعة فحص الثدي وأشعة قياس كثافة العظام وأشعة فلورو.

وقد شهد العام 2017م زيادة تتراوح بين 30% إلى 35% عن العام السابق 2016م بإجمالي عدد فحوصات إشعاعية تجاوز 109 آلاف فحص شمل كافة التخصصات كما أن العام الحالي يشهد مشاريع تطوير وتجهيز القسم بأحدث التجهيزات والمعدات الطبية المتقدمة لمواكبة التطور الحاصل في علم الأشعة إضافة إلى تأهيل وإعداد الكوادر السعودية المتخصصة في رفع كفاءة وجودة الأداء والتجهيز للخدمات الصحية المقدمة بالقسم والمستشفى.

من جانب آخر أطلقت الصحة نظام ” التراخيص الصحية الالكترونية ” والذي يعد نقلة نوعية في إجراءات الحصول على التراخيص الصحية. حيث يتميز هذا النظام بالتحقق والتدقيق الفوري للبيانات والمعلومات بشكل آلي من قبل الوزارة دون الحاجة للمعاملات الورقية وخلال فترة زمنية قياسية، كما يأتي هذا النظام كخطوة سباقة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في الإجراءات الحكومية الإلكترونية. وأوضحت الصحة أن النظام الالكتروني الجديد يشتمل على خدمات عدة منها إصدار وتجديد الموافقة الأولية للمنشآت الصحية خلال ٦٠ ثانية بدلاً من شهر أو شهرين سابقاً، بالإضافة إلى تقديم خدمة إصدار و تجديد تراخيص الممارسين الصحيين عبر ٣ خطوات فقط و خلال ٣٠ ثانية، كما يقدم النظام خدمات تراخيص المنشآت الصحية النهائية و خدمات أخرى مثل ندب الممارسين الصحيين وغيرها مما تعمل الوزارة على تطويرها لتصبح منصة متكاملة الخدمات.

كما سيمكن نظام التراخيص الصحية الجديد المستخدمين من الحصول على الخدمة بكل يسر وعلى مدار الساعة مما سيسهم في تطوير وسرعة إنجاز الإجراءات والموافقات.

لافتةً أن النظام الجديد سيُتيح الفرصة كذلك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحديداً لزيادة مساهمتها في منظومة القطاع الصحي نتيجة سهولة إستخدام النظام والحصول على التراخيص في مدة زمنية قياسية.