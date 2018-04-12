تسريب فيديوهات لمسئول جامعي يمارس علاقات حميمية مع طالبات

القاهرة(صدى):

تسبب تسريب فيديوهات فاضحة لمسئول بإحدى الجامعات المصرية ، مع طالبات وسيدات بالجامعة ، ضجة واسعة بين المواطنين ، ما أسفر عن تقديمه لمحكمة الجنح المصرية التي قضت بسجنه عام مع الشغل .

وجاء الحكم الصادر من المحكمة ، بعد إطلاعها على مقاطع الفيديوهات الإباحية التي انتشرت له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين طلبة الجامعة.

وكانت وجهت النيابة العامة للمتهم والسيدات اللاتي ظهرن معه في الفيديوهات، تهمًا بممارسة أفعال فاضحة مخلة بالحياء داخل حرم الجامعة، إلى جانب تصوير مقاطع ونشرها على مواقع التواصل.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم مارس فعلًا مخلًا مستغلًا وظيفته وقام باستقطاب سيدات بينهن طالبات جامعيات لممارسة علاقات حميمية داخل الجامعة، مبينةً أنه اعترف بارتكابه الواقعة، قبل أن تتم سرقة هاتفه وتسريب الفيديوهات التي صورها لعلاقاته على مواقع التواصل.