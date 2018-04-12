مجمع الأمل يحتفي بطالبات العلاج الوظيفي بجامعة الأميرة نورة

سعيد العجل(صدى):

أكد المدير التنفيذي لمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني على أهمية تطبيق برنامج العلاج الوظيفي في تأهيل المرضى النفسيين والمريضات النفسيات ودوره في مساعدتهم للعودة إلى المجتمع أعضاء فاعلين.

جاء ذلك خلال احتفال المجمع بتنفيذ عدد من المشاريع التحسينية المتعلقة بتطبيق العلاج الوظيفي لمريضات الرعاية النهارية من قبل طالبات العلاج الوظيفي بجامعة الأميرة نورة، بحضور المساعد للخدمات المجتمعية الدكتور عبشان بن محمد العبشان وعدد من أعضاء الفرق العلاجية والتأهيلية، والمشرفات على الطالبات بجامعة الأميرة نورة.

وأشاد الدكتور القحطاني بجهود الطالبات اللاتي نفذن هذا المشروع، مؤكدا اعتزاز المجمع باستقبال وتدريب هذه الكوكبة من الطالبات اللاتي أثبتن امتلاكهن للمهارة والقدرة على تقديم خدمات متميزة للمرضى النفسيين، من خلال تنفيذ هذه البرامج وبهذه الجودة.

وخلال الحفل قام طالبات المستوى الثامن في تخصص العلاج الوظيفي بجامعة الأميرة نورة بتقديم العرض الخاص بهن، شرحن خلاله مفهوم العلاج الوظيفي وتطبيقاته وأهميته في زيادة فاعلية تأهيل المرضى النفسيين من الجنسين.

بدورها قدمت مديرة البرنامج بجامعة الأميرة نورة الدكتورة ضحى الهاشمي شكرها وتقديرها للمجمع والقائمين عليه لدعم الطالبات خلال فترة تدريبهن والذي أسهم في هذه المخرجات، مبينة أن المجمع هو أحد الصروح الطبية التي يفخر بها منسوبات وطالبات الجامعة لما يملكه من إمكانات وكفاءات عملية وبصفته احد أكبر الصروح الطبية في مجال العلاج النفسي.