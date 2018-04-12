صحة نجران تجري أكثر من 77 الف فحص مخبري منذ بداية العام الحالي

أحمد الخبراني(صدى):

أجرت صحة نجران خلال الثلاثة الاشهر الاولى من العام الجاري ( 77934 ) فحصاً مخبرياً ، صاحبها تنفيذ 12 حملة للتبرع بالدم خلال نفس الفترة شارك فيها 623 متبرع .

وأوضحت الصحة في نجران أن الفحوصات المخبرية أشتملت على إجراء ( 17605 ) فحص لعينات أمراض الدم، وعدد 1064 فحصاً لما قبل الزواج، و 912 فحصاً للسموم والأدوية، وإجراء 3980 فحصاً لأمراض الدم، وعمل 5063 فحصاً للعمالة الوافدة، و 4962 فحوصات جرثومية لمياه المنشئآت، إضافة إلى اجراء 21624 فحصاً لهرمونات البالغين، و4612 فحصاً لهرمونات حديثي الولادة ، فيما بلغ عدد فحوصات الفيروسات 8498 فحص وفحص 8029 للنات و90 فحص (PCR).

وقالت بان المختبر الاقليمي يقدم خدمات الفحوصات المخبرية لعدد 10 مستشفيات و٦٨ مركز صحي المنطقة و إستقبال التحاليل التخصصية بهدف تقديم خدمات لجميع المرضى والمراجعين دون عناء في ظل توافر أجهزة طبية دقيقة بإشراف كوادر وطنية مؤهلة

من جانب آخر أطلقت الصحة نظام “التراخيص الصحية الالكترونية” والذي يعد نقلة نوعية في إجراءات الحصول على التراخيص الصحية. حيث يتميز هذا النظام بالتحقق والتدقيق الفوري للبيانات والمعلومات بشكل آلي من قبل الوزارة دون الحاجة للمعاملات الورقية وخلال فترة زمنية قياسية، كما يأتي هذا النظام كخطوة سباقة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في الإجراءات الحكومية الإلكترونية. وأوضحت الصحة أن النظام الالكتروني الجديد يشتمل على خدمات عدة منها إصدار وتجديد الموافقة الأولية للمنشآت الصحية خلال ٦٠ ثانية بدلاً من شهر أو شهرين سابقاً، بالإضافة إلى تقديم خدمة إصدار و تجديد تراخيص الممارسين الصحيين عبر ٣ خطوات فقط و خلال ٣٠ ثانية، كما يقدم النظام خدمات تراخيص المنشآت الصحية النهائية و خدمات أخرى مثل ندب الممارسين الصحيين وغيرها مما تعمل الوزارة على تطويرها لتصبح منصة متكاملة الخدمات.

كما سيمكن نظام التراخيص الصحية الجديد المستخدمين من الحصول على الخدمة بكل يسر وعلى مدار الساعة مما سيسهم في تطوير وسرعة إنجاز الإجراءات والموافقات.

لافتةً أن النظام الجديد سيُتيح الفرصة كذلك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحديداً لزيادة مساهمتها في منظومة القطاع الصحي نتيجة سهولة إستخدام النظام والحصول على التراخيص في مدة زمنية قياسية.